Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de başta hemşireler olmak üzere çok sayıda kamu sağlık çalışanı greve gitti. Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de başta hemşireler olmak üzere çok sayıda kamu sağlık çalışanı greve gitti. Zimbabve hükümetinin 17 Ocak'ta yaptığı yüzde 100 zam teklifini yetersiz bularak reddeden sağlık çalışanları, çatı sağlık sendikası Zimbabve Sağlık Apeks Konseyi (ZHAC) öncülüğünde 20 Haziran'dan itibaren başlatılan greve katıldı. ZHAC'tan yapılan açıklamada, grevin düşük maaşları ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. ZHAC'a göre, 2018'den bu yana 4 binden fazla sağlık çalışanı kötü çalışma koşulları nedeniyle kamudaki görevlerinden istifa etti. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Güney Afrika Zimbabwe Güncel Haberler

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