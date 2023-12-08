Zimbabve'de boşalan milletvekillikleri için yarın ara seçim yapılacak

Zimbabve'de ana muhalefet partisi CCC'nin 15 milletvekilinin istifasının ardından boşalan milletvekillikleri için yarın ara seçim yapılacak. Seçimlerin tartışmalı olduğu belirtiliyor.

Zimbabve'de, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonundan (CCC) 15 milletvekilinin şaibeli bir mektupla sunulan istifalarının kabul edilmesinin ardından boşalan milletvekillikleri için yarın ara seçim yapılacak.

CCC Genel Sekreteri olduğunu iddia eden Sengezo Tshabangu isimli bir şahsın eylül ayında 15 milletvekilinin istifasını meclise sunmasının ardından gelinen süreçte, Zimbabveliler, ülke tarihinin "en tartışmalı" seçimlerinden birine gitmeye hazırlanıyor.

Zimbabve Seçim Komisyonu'na (ZEC) göre, yarın ara seçimlerin gerçekleştirileceği 9 seçim bölgesinde yaklaşık 250 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oy verme işlemlerinin yerel saatle 07.00'de başlaması planlanıyor.

Sahte istifalar

Zimbabve'de 23-24 Ağustos'ta düzenlenen seçimlerde Emerson Mnangagwa oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçilirken, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) meclisteki 280 sandalyeden 177'sini kazansa da mecliste mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Ana muhalefet partisi CCC, ZANU-PF'yi seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı. ZANU-PF çoğunluğundaki parlamento ise eylülde CCC Genel Sekreterliği tarafından gönderildiği iddia edilen ve 15 milletvekilinin istifalarının sunulduğu mektubu işleme almıştı.

CCC milletvekilleri bu mektubun "sahte", istifaların da geçersiz olduğunu açıklasa da Ulusal Meclis'ten, boşalan sandalyeler için aralıkta bir ara seçime gidilmesi kararı çıkmıştı.

ZANU-PF'den yapılan açıklamalarda ise istifaların, ana muhalefet partisi içindeki bölünme ve çıkar çatışmalarının bir sonucu olduğu öne sürülmüştü.

ZANU-PF'ye mutlak çoğunluk için 9 sandalye lazım

Harare Yüksek Mahkemesi'nde dün alınan kararda, istifaları kabul edilen milletvekillerinin ara seçimlerde tekrar aday olmaktan men edilmesiyle, ZANU-PF adayları sandıkta neredeyse rakipsiz kalmıştı.

CCC'den bugün yapılan açıklamada ise mahkemenin bu kararına gerçekleştirilen itirazın kabul edilmesinin ardından, partinin milletvekili adaylarının planlandığı gibi seçime katılacakları duyuruldu.

ZANU-PF'nin 9 sandalye daha kazanması durumunda mecliste 3'te 2 çoğunluğa sahip olma imkanı bulunuyor.