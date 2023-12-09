Zimbabve'de boşalan milletvekillikleri için oy kullanıldı

Zimbabveli seçmenler, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonundan (CCC) 15 milletvekilinin istifalarının kabul edilmesinin ardından boşalan milletvekillikleri için oy kullandı. Seçimin ilk sonuçları gece geç saatlerde açıklanacak.

Zimbabveli seçmenler, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonundan (CCC) 15 milletvekilinin şaibeli bir mektupla sunulan istifalarının kabul edilmesinin ardından boşalan milletvekillikleri için oy kullandı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00 itibarıyla sona erdi.

Zimbabve Seçim Komisyonuna (ZEC) göre, ara seçimlerin gerçekleştirildiği 9 seçim bölgesinde yaklaşık 250 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Sahte istifalar ve mutlak çoğunluk

Zimbabve'de 23-24 Ağustos'ta düzenlenen seçimlerde Emerson Mnangagwa oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçilirken, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) Meclis'teki 280 sandalyeden 177'sini kazansa da mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Ana muhalefet partisi CCC, ZANU-PF'yi seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı. ZANU-PF çoğunluğundaki parlamento ise eylülde CCC Genel Sekreterliğinin gönderdiği iddia edilen ve 15 milletvekilinin istifalarının sunulduğu mektubu işleme almıştı.

CCC milletvekilleri bu mektubun "sahte", istifaların da geçersiz olduğunu açıklasa da Ulusal Meclis'ten, boşalan sandalyeler için 9 Aralık'ta ara seçime gidilmesi kararı çıkmıştı.

ZANU-PF'den yapılan açıklamalarda ise istifaların, ana muhalefet partisi içindeki bölünme ve çıkar çatışmalarının bir sonucu olduğu öne sürülmüştü.

İktidar partisinin bu seçimde, 9 sandalye daha kazanması durumunda, Meclis'te Anayasa değişikliği için yeterli 3'te 2 çoğunluğa sahip olma imkanı bulunuyor.