Zimbabve bağımsızlığının 43'üncü yıl dönümünü kutluyor

Güney Afrika ülkesi Zimbabve, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 43'üncü yıl dönümünü kutluyor.

Başkent Harare'de "18 Nisan Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenlenen resmi törende Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve üst düzey devlet yetkilileri de hazır bulundu.

Mnangagwa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tüm Zimbabvelilerin 18 Nisan Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak "43 yıl önce milletimiz özgürlüğüne kavuştu. Atalarımızın daha iyi bir Zimbabve uğruna yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayalım." ifadesini kullandı.

Bir zamanlar İngiltere'nin "Güney Rodezya" isimli kolonisi olan Zimbabve, uzun soluklu bir bağımsızlık mücadelesinin ardından 18 Nisan 1980'de bağımsızlığını kazanmıştı.

Zimbabve'de 18 Nisan resmi tatil olarak kutlanıyor.