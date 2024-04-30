Zimbabve Altını Tedavüle Girdi

CAPE Zimbabve'de 5 Nisan'da tanıtımı yapılan yeni para birimi Zimbabve Altını, bugünden itibaren tedavüle girdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yüksek enflasyonla mücadelede para arzını kontrol altında tutmak üzere çıkarılan, altın ve diğer değerli minerallere endeksli yeni para birimi Zimbabve Altını, 30 Nisan itibarıyla, bankalar aracılığıyla dolaşıma sokuldu.

Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, yeni para birimi tedavüle girdiği gün, ABD doları karşısında ortalama 13,43 seviyesinde işlem gördü.

Buna göre, para arzını kontrol altında tutabilmek amacıyla haftalık para çekme limiti bireyler için 3 bin, firmalar için ise 30 bin Zimbabve Altını olarak belirlendi.

Piyasada toplam 80 milyon Zimbabve Altını bulunuyor.

Zimbabve Altını, yüksek enflasyonla mücadele eden ülkenin 2008'den bu yana piyasaya sürdüğü dördüncü para birimi oldu.

Yeni para biriminin, ilk gün itibarıyla resmi piyasalarda değerini istikrarlı şekilde koruduğu gözleniyor.