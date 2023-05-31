Zimbabve'de devlet başkanlığı ve meclis seçimleri 23 Ağustos'ta yapılacak

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin 23 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere katılım için başvurular 21 Haziran'dan itibaren başlayacak. Mnangagwa'nın en büyük rakibi muhalif lider Nelson Chamisa olacak. Ekonomik sıkıntıların seçim kampanyasında öne çıkması bekleniyor.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin 23 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Zimbabve resmi gazetesinde yayımlanan başkanlık genelgesine göre, 21 Haziran'dan itibaren siyasi partiler ve adaylar seçimlere katılım için başvuru yapmaya başlayacak.

23 Ağustos'ta gerçekleşecek seçimlerde devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel meclis temsilcileri belirlenecek.

2017'de yapılan darbenin ardından başkan adayı olan ve 2018'de bu göreve gelen Mnangagwa, ikinci kez başkan olmak için yarışacak.

Mnangagwa'nın en büyük rakibinin 45 yaşındaki muhalif lider Nelson Chamisa olması bekleniyor.

Ülkede eski Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminden bu yana görülen ekonomik sıkıntıların bu seçimin kampanya döneminde de öne çıkacağı tahmin ediliyor.

2018 seçimlerinde Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa oyların yüzde 50,8'ini, muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakının adayı Chamisa ise yüzde 44,3'ünü almıştı.