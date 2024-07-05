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Zile'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

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TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü. Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ilçe merkezinde de su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi, araç sürücüleri ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ilçe merkezinde de su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi, araç sürücüleri ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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