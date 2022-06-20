Zihinsel ve bedensel engelli kardeşinin hayata tutunması için tekerlekli sandalye istiyor - Haberler

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Zihinsel ve bedensel engelli kardeşinin hayata tutunması için tekerlekli sandalye istiyor

AA - Şahin Seçen - Güncel
Zihinsel ve bedensel engelli kardeşinin hayata tutunması için tekerlekli sandalye istiyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Feride Üzüm, zihinsel ve bedensel engelli kardeşi Elif Üzüm'ün hayata tutunması için tekerlekli sandalye desteği bekliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Feride Üzüm, zihinsel ve bedensel engelli kardeşi Elif Üzüm'ün hayata tutunması için tekerlekli sandalye desteği bekliyor.

Abla Üzüm, gazetecilere, kardeşinin doğduktan bir hafta sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını bedensel ve zihinsel engelli olarak sürdürdüğünü söyledi.

31 yaşındaki kardeşinin tüm ihtiyaçlarını ailece karşıladıklarını ifade eden Üzüm, tek isteklerinin kardeşi Elif'in kendisine uygun bir tekerlekli sandalyeye kavuşması olduğunu belirtti.

Üzüm, kardeşinin dışarı çıkmak istediğini ancak onu yetişkin olduğu için taşıyamadıklarını anlatarak, "Ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Kendisini ifade etmekte zorluk çekiyor. En büyük arzusu dışarı çıkmak. Ona uygun bir tekerlekli sandalyemiz olursa onu da gezdirebiliriz." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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