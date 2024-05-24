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Zihinsel rahatsızlık teşhisi konulan gençlerde sosyal çevrenin etkisi

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Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, zihinsel rahatsızlık teşhisi konulan gençlerin aynı sosyal ortamı paylaştığı arkadaşlarında bu rahatsızlığın görülme riski daha yüksek oluyor.

Bilim insanlarının araştırmasında, zihinsel rahatsızlık teşhisi koyulmuş arkadaşlarıyla aynı sosyal ortamı paylaşan gençlerde bu rahatsızlığın görülme riskinin daha fazla olduğu belirtildi.

ScienceDaily sitesinde yer verilen bilimsel çalışmada, Finlandiya ve Birleşik Krallık'tan araştırmacıların zihinsel bozuklukların sosyal çevrelerde yayılmasına ilişkin şimdiye kadarki en büyük ve en kapsamlı araştırmaya imza attığı kaydedildi.

Araştırma kapsamında 860 Fin okulundan 1985-1997 yılları arasında doğan 713 bin 809 dokuzuncu sınıf öğrencisi incelendi ve katılımcılar dokuzuncu sınıfın sonundan itibaren 11 yılı aşkın süre boyunca takip edildi.

Bilim insanları, 713 bin 809 öğrenciden 47 bin 433'ünün dokuzuncu sınıfa kadar zihinsel rahatsızlık tanısı almış olduğunu, kalan 666 bin 376 kişiden 167 bin 227'sine ise süreç içerisinde zihinsel rahatsızlık tanısı konulduğu sonucuna ulaştı.

Bilim insanları, zihinsel rahatsızlık teşhisi koyulan sınıf arkadaşlarının sayısı arttıkça, aynı ortamı paylaşan gençlere gelecekte zihinsel rahatsızlık teşhisi koyulması riskinin de yükseldiğini saptadı.

İncelemeler sonucunda, zihinsel rahatsızlık tanısı bulunan arkadaş sayısı arttıkça kişinin ilerleyen süreçte zihinsel rahatsızlık teşhisi alma riskinin yüzde 5 arttığı gözlemlendi.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinde görevli Christian Hakulinen, araştırmanın sınıf ortamını dikkate alarak yapılmasına ilişkin, insanların sınıf arkadaşlarını seçememesinden ötürü sınıf ortamının araştırma için daha uygun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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