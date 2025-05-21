Zihinsel Engelli Şüpheli Türk Bayrağını Yakmaya Çalıştı

Zihinsel Engelli Şüpheli Türk Bayrağını Yakmaya Çalıştı
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Bursa'da, Türk bayrağını yakmaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.'nin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu açıklandı. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

YÜZDE 50 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, ağaçlar arasına gerilen ipte asılı Türk bayrağını yakmaya çalıştığı iddia edilen M.Ç. ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın İlimiz Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk Bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir."

Barış YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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