Zihinsel engelli şüpheli, kediyi çalmaya kalkıştı

Trabzon'da 2 yavru kediyi öldürdüğü suçlamasıyla ev hapsi verilen zihinsel engelli şüpheli, çıktığı adliyeden sonra bir markete giderek kedi çalmaya teşebbüs etti. Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

TRABZON'da, 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yeniden akıl sağlığı raporu alınması karşılığında ev hapsi verilen yüzde 25 zihinsel engelli Ö.Ü., adliyeden çıktıktan sonra bir markete gidip kedi çalmaya kalkıştı. Olay kameraya yansırken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, yine serbest bırakıldı.

Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelemek üzere aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti. Veteriner raporunda kedilerin vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özge Keçeci de "Bir marketin önünde duran 3 tane kedim kayboldu. Bu adamın kedileri kasa içine koyup götürdüğünü görenler var. Muhtemelen alıp öldürdü. Bu adamın kedileri aldığının görüntüsünü toplayıp şikayette bulunacağım. Biz çok rahatsızız. Kedilerim kaybolacak diye korkuyorum. Birçok kedim zaten kayıp. 60'a yakın kedimiz var. Bu adam yeni doğum yapan kedilerin yavrularını toplamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.