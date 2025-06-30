Zihinsel Engelli Şerife Y. 12 Saat Sonra Ormanda Bulundu

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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Şerife Y., 12 saat sonra termal dronla yer tespitiyle sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, zihinsel engelli Şerife Y. (61) kaybolduktan 12 saat sonra ormanda, termal dronla yer tespitiyle sağ bulundu.

Gerede ilçesine bağlı Demirciler köyünde oturan zihinsel engelli Şerife Y., dün saat 12.00 sıralarında kayboldu. Şerife Y.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ormanda yapılan arama çalışmalarında saat 00.00 sıralarında termal dronla Şerife Y.'nin yeri tespit edilerek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Şerife Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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