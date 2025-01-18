Zihinsel Engelli Kişinin Kayboluşunun 17. Gününde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor.

Yüzde 80 zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve 1 Ocak'ta Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Hasan Vural (61) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vural'ın ağabeyi Mustafa Vural, gazetecilere, kardeşini bulmak için her gün fotoğrafıyla pazar yerlerini ve sokakları dolaştığını söyledi.

Kardeşinin ara ara kaybolduğunu hatırlatan Vural, "İki sene önce de kaybolmuştu ama hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı. Bu kez hiç haber alamadık." dedi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Vural'ın yakınları polise başvurarak, Vural'ın 1 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirtmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.