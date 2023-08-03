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Zihinsel Engelli Kişi Yol Kazasında Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı zihinsel engelli kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı zihinsel engelli kişi yaşamını yitirdi.

Ş.B. (46) idaresindeki 39 AD 592 plakalı otomobil, Bursa-Orhaneli kara yolu Çöreler Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Süleyman Sevik'e (66) çarptı.

Ağır yaralanan Sevik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel

Orhaneli Bursa Güncel Haberler

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