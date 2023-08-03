Zihinsel Engelli Kişi Yol Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı zihinsel engelli kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.