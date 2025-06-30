Zihinsel Engelli Kişi Dronla Yapılan Arama ile Bulundu

Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli kişi, ekiplerin dronla yaptığı çalışmayla bulundu.

Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında yaşayan zihinsel engelli D.A'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazide termal dronla arama yapan ekipler, D.A'nın köye yakın bir yerde olduğunu tespit etti.

Bulunduğu yerden alınan D.A, sağlık ekiplerine teslim edildi.