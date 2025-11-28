Haberler

Zihinsel Engelli Kardeşlerin Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı evde çıkan yangın, tüm evi sararak kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında komşular, kardeşleri kurtardı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Evde zihinsel engelli, ikisi erkek üç kardeşin yaşadığı belirtildi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
