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Amasya'da Zihinsel Engelli Kadın Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

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Amasya Şamlar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Hülya Akyol, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol'un eşinin ölümünden sonra başka kimsesi olmadığı öğrenildi. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

AMASYA'da zihinsel engelli Hülya Akyol (70), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Amasya Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan zihinsel engelli Hülya Akyol'u bakıcısı sabah eve geldiğinde yerde yatarken hareketsiz buldu. Durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol'un cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akyol'un eşinin 2 yıl önce Covid-19 nedeniyle öldüğü ve başka kimsesinin de olmadığı öğrenildi. Hülya Akyol'un kesin ölüm nedeninin otopsi ile belli olacağı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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