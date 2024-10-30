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Zihinsel Engelli Genç Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Zihinsel Engelli Genç Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yola aniden çıkan zihinsel engelli 26 yaşındaki Mustafa Kanalmaz, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde meydana geldi. Kırşehir istikametine giden S.U. (43) yönetimindeki 40 BD 47 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz'a çarptı. Kanalmaz, çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Kanalmaz'ın öldüğünü belirledi. Sürücü S.U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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