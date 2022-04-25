Zihinsel engelli genç kıza uçakta doğum günü sürprizi

ANTALYA (AA) - İstanbul'dan Antalya'ya uçakla seyahat eden zihinsel engelli Ayşe Sonkaya'ya Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

THY'ye ait seferle İstanbul'dan Antalya'ya seyahat eden zihinsel engelli Ayşe Sonkaya'nın (19) doğum günü olduğunu öğrenen kabin ekibi, sürpriz yapmak istedi.

Kalkıştan bir süre sonra THY kabin ekibi, uçaktaki küçük bir pastayı mumlarla süsleyerek genç kızın doğum gününü kutladı.

Ayşe Sonkaya, THY çalışanlarına teşekkür ederek mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Abdülkerim Sonkaya ise kızının mutlu olduğunu belirterek, "Dün İstanbul'dan Antalya'ya giderken, kızıma sürpriz yaparak doğum gününü kutlayan THY personellerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar kızım çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.