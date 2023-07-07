Zihinsel engelli genç kız kaybolduktan 5 gün sonra bulundu

- TUZLA'da 2 Temmuz'da kaybolan zihinsel engelli 18 yaşındaki Elif Zehra İ. Gebze'de bulundu. Elif Zehra İ.'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ise 8 kişi gözaltına alındı. 5 gündür kızını arayan anne Gülten Bozkızıl, "Çocuğumun üzerinde sigara söndürülmüş. Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu" dedi. < Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu. Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese gece saat 00.00'de baskın yaptı. Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel