Zihinsel Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu için jandarma ve arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu (29) için ekipler arama çalışması başlattı.

Kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki evinden geçen salı günü, gezmek için çıkan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu'ndan 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma başlattı. Ekiplerin, Tiryakioğlu'nun son olarak görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.