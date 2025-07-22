Zihinsel Engelli Genç, Doğa ve Hayvanlar İçin Kuşlara Su ve Yem Kapları Yapıyor

Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan zihinsel engelli genç Hogir Ahmed, doğaya atılan plastik şişeleri kuşlar için su ve yem kaplarına dönüştürerek doğa ve hayvanları gönüllü olarak koruyor.

Halepçeli 22 yaşındaki Ahmed, 3 yıl önce başlattığı çevre koruma projesi kapsamında başta plastik su şişeleri olmak üzere doğaya atılan çöpleri topluyor.

Sağlık durumunun doğa ve hayvanlara sevgisini engellemediğini anlatan Ahmed, topladığı atık şişeleri kuşlar için su ve yem kaplarına dönüştürüyor.

Hiçbir hastalık ve zorluk onu doğa ve hayvan sevgisinden alıkoyamıyor

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlattığı projesiyle doğayı ve hayvanları tutkuyla korumaya çalıştığını söyledi.

Bir doğa fotoğrafçısı olarak sürekli dağlarda ve tepelerde dolaştığı ve doğanın büyüleyici manzaraları ile hayvanları fotoğrafladığını aktaran Ahmed, amacının insanlarda çevre koruma bilincini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Ahmed, hiçbir hastalığın veya zorluğun kendisini etkileyemeyeceği de vurgulayarak, fotoğrafçılık yaparken birçok iç burkan manzarayla da karşılaştığını belirtti.

Bunlardan birisinde bir kuşun ölen yavrusunu kanadından sürüklediğini anlatan Ahmed, bu manzaranın kendisini çok üzdüğü ve o an çevreye sahip çıkmaya karar verdiğini ifade etti.

Atık şişeleri yem kaplarına dönüştürüyor

Ahmed, doğaya atılan plastik şişeleri toplayarak kuşlar için su ve yem kabına dönüştürdüğünü belirterek, "Atılan bir su şişesi doğada yıllarca kalıyor ve çevreyi kirletiyor. Bu yüzden onu tekrar kullanıp doğaya geri kazandıralım. Kuşlar için su ve yem kapları hazırlamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Her yıl projesinin kapsamını genişlettiğine dikkati çeken Ahmed, geçen yıl sadece Halepçe ve çevresinde çalıştığını ancak bu yıl ise Havraman ve Şarezor'u da dahil ettiğini söyledi.

Ahmed, son zamanlarda bazı gençlerin projesini tekrarlaması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirerek, çevre ve hayvanları korumak için el birliğiyle çalışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Dağlık bölgelerdeki vahşi hayvanlar için de su sağlamayı planladığını aktaran Ahmed, aynı zamanda plastik şişeleri toplarken çevreye atılan çöpleri de toplayarak çöp toplama alanlarına götürdüğünü kaydetti.