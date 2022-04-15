ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ, ANNESİNİ BIÇAKLADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Kamil Z. (25), annesi Ayşen Z.'yi (48) ekmek bıçağıyla ellerinden yaraladı. Jandarma ekipleri, Kamil Z.'yi gözaltına aldı.

Olay, kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli olan Kamil Z., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesi Ayşen Z.'yi ellerinden yaraladı. Oğlunun saldırısından evden kaçarak kurtulan Ayşen Z.'yi gören komşuları, jandarmaya haber verdi. Adrese gelen ekipler, Kamil Z.'yi gözaltına alınırken, Ayşen Z. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.