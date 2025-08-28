Zihinsel Engelli Genç 20 Kilometre Uzaklıkta Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu, evinden 20 kilometre uzakta bulunarak sağlığına kavuştu. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonrası sağlığı iyi durumda olan Tiryakioğlu, hastaneye götürüldü.
EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki evinden geçen salı günü gezmek için çıkan ve ailesinin 2 gün kendisinden haber alamamasıyla jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu (29), evine 20 kilometre mesafedeki Sarıpınar Mahallesi'nde bulundu. Jandarma Komutanlığınca yapılan koordinasyonla AFAD, İHH Arama kurtarma, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 5 saat süren arama çalışmasının ardından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tiryakioğlu, kontrol için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
