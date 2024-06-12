Zihinsel Engelli Çocuk, Annesi ve Anneannesini Evde Alıkoyup Darbetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde zihinsel engelli Tuana D. (13), annesi Gönül K. (48) ile anneannesini evde kapıyı kilitleyerek, alıkoyup darbetti. Anneanne G.D. evden kaçarak kırtasiyeye saklanırken, polisin 1 saat süren ikna çalışması sonrasında Tuana D. evden çıkarıldı. Tuana D. ters kelepçe takılarak ambulansa bindirilirken, onu yalnız bırakmak istemeyen annesi de kızıyla birlikte ambulansa bindi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Tuana D., sinir krizi geçirerek önce ismi öğrenilemeyen anneannesine saldırmaya çalıştı. Yaşlı kadın, bir an torununun elinden kurtulup evlerinin alt katında bulunan kırtasiyeye saklandı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Anne Gönül K. ise evde kızıyla birlikte kaldı. Kapıyı kilitleyen Tuana D., annesi Gönül K.'yı evde alıkoyup darbetti.

KADIN POLİS İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu, balkondan çevredeki kalabalığı görünce itfaiye ekiplerinin üstüne saksı fırlattı. Tuana D.'nin "İstemiyorum, gidin, bakmayın" diye bağırması üzerine intihar etme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yatağı açarak tedbir aldı. Daha sonra kız çocuğu, kadın polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Tuana D. ve annesi Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

ÇOCUK TERP KELEPÇEYLE AMBULANSA ALINDI

Öte yandan, saldırgan tavırlar sergileyen Tuana D.'nin ambulansa ters kelepçe ile bindirildiği görüldü. Ayrıca, kız çocuğunun annesini 9 Haziran'da da darbettiği öğrenildi.