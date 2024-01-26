Üye Girişi
Haberler

Zihinsel Engelli Çocuğu İstismar Eden Sanığın Tahliye Kararına İtiraz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz etti. Manisa'da zihinsel engelli çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz etti.

Manisa'da zihinsel engelli çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldukları davada alınan söz konusu kararın ardından harekete geçerek tahliyeye itiraz etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel eğitim öğrencisi olan ve tarlalarda işçi olarak çalışan bir kızın cansız bedeni, kaybolduktan bir gün sonra 13 Haziran 2020'de bir su kanalında bulunmuş, olayla ilgili bir kişi yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title