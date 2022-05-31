Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis - Haberler

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde zihinsel engelli B.U.'ya (18) 3 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ali D. (69), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pazarcık'ta yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası B.U., 2019 yılı Ekim ayında dedesi H.U.'ya, "Dede, dün Ali amca beni dudaklarımdan öptü" dedi. B.U. ayrıca Ali D.'nin pantolonunu indirip kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine H.U., durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Ali D.'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle cezasını 16 yıl 8 aya düşürüp, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.