Zihinsel Engelli Birey Okulda Zarar Verdi
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir okulda zihinsel engelli Y.Ç., okulun camını kırarak içeri girdi, Türk bayrağını indirdi ve sınıflardaki eşyaları tahrip etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve Y.Ç. jandarma tarafından bulunarak hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren zihinsel engelli kişi eşyalara zarar verdi.
Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kişinin 21 yaşındaki zihinsel engelli Y.Ç. olduğu belirlendi.
Okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği belirlenen Y.Ç. kısa sürede jandarma ekiplerince bulundu.
Y.Ç, işlemleri sonrası Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.
Öte yandan Y.Ç'nin okula zarar vermek için gittiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Y.Ç'nin okula gidip çevresine zarar verip ayrıldığı, daha sonra okula tekrar gelip Türk bayrağını indirdiği anlar yer alıyor.