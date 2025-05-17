Zigana Tüneli'nde Tır Yangını

Zigana Tüneli'nde Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde seyir halindeki bir tırın lastiklerinin alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı.

Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.