Zigana Tüneli'nde Tır Yangını
Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde seyir halindeki bir tırın lastiklerinin alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı.
Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel