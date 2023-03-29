Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor

DOĞU Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'nde sona gelindi.

DOĞU Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelde, boya ve çevre düzenlemesi işlemleriyle son rötuşlara geçildi. Nisanda hizmete açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü tünel; özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşımı kısaltarak, heyelanla kaya düşmeleriyle korku yaşayan sürücüleri de rahatlatacak.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Işığın göründüğü proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.

Zigana Dağı'nda sıkça kaza yaşandığını belirten TIR şoförü Ali Rıza Terzi, "Tünelin bir an önce açılması bizim için iyi olacak. Kışın Zigana Dağı'nı geçerken sıkıntılar yaşıyoruz. Arabalarımız yolda kalıyor. Taşlar yuvarlanıyor. Sis oluyor, siste taş yuvarlandığı zaman görme şansımız olmuyor. Köpek çıkıyor önümüze. Aşağıya doğru ağır tonajlı araçlarımızla durma şansımız olmuyor. Tünelin açılması bizim için daha iyi. Tünelin açılmasıyla zamandan tasarruf bizim için daha iyi. Yakıt bakımından şirketler rahatlayacaklar" diye konuştu.

Cevat Şimşek ise "Tünelin açılması bizim için her zaman daha iyi olacak. Kışın bu yolun zorluğunu çekmeyeceğiz. İnşallah tünel en kısa zamanda açılırsa hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. Daha rahat oluruz" ifadelerini kullandı.