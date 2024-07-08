Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaz sıcaklarına özel gendime çorbası

Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama birimlerinden Süleymaniye Uygulama Oteli'nde yaz sıcaklarının yaşandığı bugünlerde misafirlere gendime çorbası servis ediliyor.

Ana malzemeleri kuru fasulye, buğday ve mısır yarması olan gendime çorbası, geçmişten günümüze Gümüşhane sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Süleymaniye Uygulama Otelinin İşletme Müdürü Muhammet Kılıç, AA muhabirine, Gümüşhane'nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gastronomi turizmine katkı sunmak amacıyla yöresel menüler oluşturduklarını söyledi.

Gendime çorbasının otelde en çok rağbet gören yemeklerinden biri olduğunu belirten Kılıç, "Çorbanın serinletici etkisi ve besleyici değeri, sıcak günlerde misafirlerimiz için vazgeçilmez oluyor." dedi.

Otelin mutfak sorumlusu Yunus Emre Demirel ise gendime çorbasının hazırlık sürecini anlatarak, "Çorbamızın temel malzemeleri bir gün öncesinden suda bekletiliyor. Ertesi gün haşlayıp soğutuyoruz. Sonrasında yoğurdu çırparak malzemelerle karıştırıyoruz ve üzerine dereotu veya tereyağı ekleyerek servis ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Emine Gül Aydoğdu da gendime çorbasının özellikle yaz aylarında en çok tüketilen yöresel lezzetlerden biri olduğunu ifade ederek, "İçerisindeki yoğurt soğuk servis edildiğinde gerçekten ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Bizler bu çorbayı aile büyüklerimizden öğrendik ve geleneği devam ettiriyoruz." dedi.