Zigana Dağı'nda Sarı Zifin Çiçekleri Baharı Karşıladı

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Zigana Dağı'nda Sarı Zifin Çiçekleri Baharı Karşıladı
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Gümüşhane'nin Zigana Dağı, sarı zifin çiçekleriyle göz kamaştırırken, bölgenin doğal güzellikleri ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Sarı çiçekler, tarihi Zigana Geçidi'ni süsleyerek doğaseverlere unutulmaz anlar sunuyor.

Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, kış aylarında olduğu gibi bahar aylarında da büyüleyici doğal güzellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bugünlerde açan ve Zigana Dağını adeta kucaklayan sarı zifin çiçekleri bölgeyi seyrine doyumsuz bir tabloya dönüştürürken, yükseklerde hala varlığını koruyan kar kütlelerinin bembeyaz örtüsü, yemyeşil doğa ve sarının binbir tonuyla birleşen zifin çiçekleri görenleri adeta büyülüyor.

"Sarı Komar" veya "Sarı Ağu" olarak da bilinen çiçekler tarihi Zigana Geçidi'ni altın gibi süslerken, ziyaretçiler her çiçek kümesinin içerisine girerek bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buluyor.

Sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşların serinlemek ve doğayla iç içe olmak için soluğu aldığı Zigana Dağı'nda sarı zifin çiçekleri arasında yolculuk yapanlar hem serinliyor hem de Zigana coğrafyasının büyülü dünyasına adım atıyor.

Gümüşhane'den bölgeye gelen Selami Karaaslan, gördüğü manzaranın kendisini çok etkilediğini belirterek "Bugün il merkezinde 30-32 derece sıcaklıktan buraya geldik ve montumuzu giymek zorunda kaldık. Burada sisin de etkisiyle serinledik. Çayımızı kahvemizi içtik. Çok güzel bir manzara vardı. Sarı komar çiçeklerinin muhteşem kokusunu içimize çektik. Burası çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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