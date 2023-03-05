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Zigana Dağı'nda heyelan

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Zigana Dağı'nda heyelan

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane- Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sabah saatlerinden yüksekten kopan kaya parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisine düştü.

Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelanın olduğu bölgede ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Gümüşhane Trabzon Güncel Haberler

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