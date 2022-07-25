Zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu kurtarıldı, 3'ü ise öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 3 yavru ise öldü. BURSA'nın İnegöl ilçesinde zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 3 yavru ise öldü. Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde kanalizasyon borusunun içinde köpek ile 6 yavrusu zifte yapıştı. Yoldan geçerken köpeğin havlama sesini duyan kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yavrulardan 3'ünün öldüğünü belirledi. Anne köpek ve 3 yavrusu, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpekler, merkezde tedavi altına alındı. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel İtfaiye İnegöl Güncel Haberler

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