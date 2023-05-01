ZİFT TANKINDAKİ PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: ALEVLERİN ÜZERİMİZE GELDİĞİNİ GÖRDÜK VE YERE DÜŞTÜK

ARDAHAN'da, özel şirkete ait zift tankındaki patlamada yaralanan 4 işçiden biri olan Ümit Taşlan (30) o anları DHA'ya anlattı. Patlama anında alevlerin yüz ve elini yaktığı Taşlan, "Herşey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük" dedi.

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, 27 Nisan günü öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden Ümit Taşlan (30) ile Ercan Demir (45) Erzurum Şehir Hastanesi yanık servisinde, Okay Yıldırım (29) KTÜ yanık yoğun bakım ünitesinde ve Nuri Cansever (45) ise ambulans uçakla götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Ümit Taşlan ve Ercan Demir hayati tehlikeyi atlattı. Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri devam eden ve patlama anında alevlerin yüz ve elini yaktığı evli ve iki çocuk babası Taşlan, "Arkadaşlarla malzemeleri topluyorduk. Tankın yanında değildik. Ama patlama şiddetli olunca bu hale geldik. Zaten her şey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük. Sonrasını hatırlamıyoruz. Benim şu an şişlikten dolayı gözlerim kapalı. Çok şükür hepimiz yaşıyoruz" diye konuştu