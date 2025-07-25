Zhouning İlçesi Yaz Turizmi ile Parlıyor

Zhouning İlçesi Yaz Turizmi ile Parlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Fujian eyaletinin Zhouning ilçesi, ekolojik avantajları ve kültürel kaynaklarıyla yaz turizmini geliştiriyor. İlçe, her yıl 200.000'den fazla ziyaretçi ağırlıyor.

ZHOUNİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Zhouning ilçesi, ortalama 880 metre rakımı ve yüzde 72,96'lık orman örtüsüyle öne çıkıyor. İlçede yaz aylarında ortalama sıcaklık yaklaşık 24 santigrat derece olarak ölçülüyor.

Son yıllarda kendine özgü ekolojik avantajları ve kültürel turizm kaynaklarını değerlendirerek yaz turizmini geliştiren Zhouning her yıl 200.000'i aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.