Zhongguancun Forumu, İnovasyon Merkezi'nde düzenlenecek
Bu yıl 'İnovasyon: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek' temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu, 25-29 Nisan tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'deki yeni mekanı Zhongguancun Uluslararası İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Bu yıl "İnovasyon: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu (ZGC Forum), 25-29 Nisan tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'deki yeni mekanı Zhongguancun Uluslararası İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek.