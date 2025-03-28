Zhongguancun Forumu Beijing'de Başladı
Bu yıl 'Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği' temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu, insansı robotların en son teknolojileri ve ürünlerinin sergilendiği etkinlikle Çin'in başkenti Beijing'de açıldı.
BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Bu yıl "Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği" temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu Yıllık Konferansı Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Forumda, insansı robotların en son teknolojileri ve ürünleri sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel