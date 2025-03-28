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Zhongguancun Forumu Beijing'de Başladı

Zhongguancun Forumu Beijing'de Başladı
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Bu yıl 'Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği' temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu, insansı robotların en son teknolojileri ve ürünlerinin sergilendiği etkinlikle Çin'in başkenti Beijing'de açıldı.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Bu yıl "Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği" temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu Yıllık Konferansı Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Forumda, insansı robotların en son teknolojileri ve ürünleri sergileniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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