Zhengzhou ile Türkiye Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

ZHENGZHOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Türk Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı, İstanbul'u Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'ya bağlayan hava kargo rotasının açılışı dolayısıyla Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'na geldi.

ZHENGZHOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Türk Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı, İstanbul'u Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'ya bağlayan hava kargo rotasının açılışı dolayısıyla Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Kargo hizmetinde kullanılan A330-200F tipi uçak bu rotada haftada üç sefer yapacak.

Salı günü açılan kargo güzergahının yalnızca Çin ile Türkiye arasında değil, Kuşak ve Yol hattı boyunca da ekonomik ve ticari bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Zhengzhou gümrük verileri, 2023'ün ilk dört ayında Henan ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değerinin yıllık yüzde 24,5 artışla 3,2 milyar yuana (yaklaşık 457,9 milyon ABD doları) ulaştığını gösteriyor.

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat ağırlıklı olarak kıymetli maden, giyim ve aksesuar alanlarında gerçekleşirken, Türkiye'nin Çin'den ithalatı ağırlıklı olarak mekanik ve elektrikli ürünlerden oluştu.

Çin'deki önemli bir havalimanı lojistik merkezi olan Zhengzhou'daki havalimanı, yıllık 700.000 tondan fazla kargo hacmine sahip. Zhengzhou'nun havayolu ağı ise dünya çapındaki büyük ekonomileri kapsıyor.

Havalimanı yetkililerine göre Zhengzhou'yu Seul, Budapeşte, Bangkok, Manila ve Ho Chi Minh şehri gibi yabancı destinasyonlara bağlayan daha fazla uluslararası hava kargo rotasının açılması planlanıyor.