Zhengzhou ile Lüksemburg Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Zhengzhou kenti ile Lüksemburg arasında haftada bir uçuş yapacak yeni bir hava kargo rotası faaliyete geçti. Bu rota, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerin taşınmasına imkan tanıyacak.

ZHENGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Zhengzhou kenti ile Lüksemburg arasında yeni bir uluslararası hava kargo rotası faaliyete geçti.

Çin Posta İdaresi tarafından pazartesi günü başlatılan rotada haftada bir uçuş yapılacağı ve talebe bağlı olarak sefer sayısının artırılabileceği belirtildi.

İdare yetkilileri, bu yeni rotanın geleneksel sınır ötesi e-ticaretin yanı sıra ilaç ve hassas imalat bileşenleri gibi yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünlerin taşınmasına da imkan tanıyacağını belirtti.

Son yıllarda uluslararası hava kargo merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'dan bugüne kadar 33 kargo havayolu şirketi tarafından 43'ü uluslararası olmak üzere toplam 58 özel kargo rotası başlatıldı.

Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artışla 239.000 ton uluslararası ve bölgesel kargoyu işlemden geçirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.