Zhengzhou ile Lüksemburg Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

ZHENGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Zhengzhou kenti ile Lüksemburg arasında yeni bir uluslararası hava kargo rotası faaliyete geçti.

Çin Posta İdaresi tarafından pazartesi günü başlatılan rotada haftada bir uçuş yapılacağı ve talebe bağlı olarak sefer sayısının artırılabileceği belirtildi.

İdare yetkilileri, bu yeni rotanın geleneksel sınır ötesi e-ticaretin yanı sıra ilaç ve hassas imalat bileşenleri gibi yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünlerin taşınmasına da imkan tanıyacağını belirtti.

Son yıllarda uluslararası hava kargo merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'dan bugüne kadar 33 kargo havayolu şirketi tarafından 43'ü uluslararası olmak üzere toplam 58 özel kargo rotası başlatıldı.

Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artışla 239.000 ton uluslararası ve bölgesel kargoyu işlemden geçirdi.