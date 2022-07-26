ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina - Haberler

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ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina

AA - Güncel
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Çin'in Henan eyaletinde etrafı bambular ile çevrili, yer altına 10 metre kadar uzanan ve yamaçları olan bina dikkat çekiyor.

Çin'in Henan eyaletinde etrafı bambular ile çevrili, yer altına 10 metre kadar uzanan ve yamaçları olan bina dikkat çekiyor.

Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da sahibinin kendisine önerilen tazminatı kabul etmediği ve bu nedenle yıkımı mümkün olmayan, etrafı bambu ağaçları ile çevrili 'Çivi Ev" ilginç görüntü oluşturuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, eski evler yapı şirketleri tarafından satın alınıp yüksek binalara dönüştürülüyor. Bazı ev sahipleri ise kendilerine önerilen tazminatı kabul etmeyerek evlerini yıktırmak istemiyor.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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