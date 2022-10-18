Zhao Leji, Parti Kongresinde Yapılan Stratejik Düzenlemelerin Uygulanması İçin Güç Birleştirme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) --ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Zhao Leji Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi'nin 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunduğu raporun görüşülmesi sırasında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin delegeleriyle biraraya geldi ve raporda belirtilen stratejik düzenlemelerin uygulanması için herkesin güçlerini birleştirmesi çağrısında bulundu.

Zhao, raporun Parti'deki herkesin bilgeliğini biraraya getiren, halkın iradesini yansıtan ve Parti ve ülkenin davasının geliştirilmesinde önemli bir yol göstericilik üstlenen bir kılavuz belge olduğunu söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ve ÇKP Merkez Komitesi'nin büyük bir partinin karşı karşıya olduğu özel zorlukların üstesinden gelmek için her zaman tetikte ve kararlı olduğunu, gidişatı iyileştirmek üzere aralıksız çaba gösterdiğini, ayrıcalık arayışlarına kararlı kararlı şekilde karşı çıktığını ve Parti'nin tam ve titiz yönetimi konusuna dikkate değer ve geniş kapsamlı sonuçlar elde ettiğini dile getirdi.

Parti'nin öz-reformunun, sonu olmayan bir yolculuk olduğunu söyleyen Zhao, "Asla çabalarımızda gevşememeli ve asla kendimizi bezgin ya da bitkin hale düşürmemeliyiz" dedi.

Zhao, Parti'nin doğasını, inancını ya da karakterini asla değiştirmemesini sağlamak için Parti'nin tam ve titiz öz-yönetimini ileri götürecek ısrarlı çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.