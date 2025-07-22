Zhangshu, Geleneksel Çin Tıbbı ile Akıllı Teknolojileri Birleştiriyor

Zhangshu, Geleneksel Çin Tıbbı ile Akıllı Teknolojileri Birleştiriyor
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Çin'in Zhangshu kenti, Geleneksel Çin Tıbbı'nın önde gelen merkezlerinden biri olarak, şirketlerine akıllı teknolojilerle destek vererek klasik reçetelerle modern sağlık çözümleri geliştiriyor.

ZHANGSHU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhangshu kenti, yüzyıllardır Geleneksel Çin Tıbbı'nın önde gelen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda kent, bu alandaki zengin mirasından yararlanarak, klasik reçetelere dayalı ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten şirketleri etkin biçimde destekledi.

Kentteki Geleneksel Çin Tıbbı şirketleri, üretimden depolamaya ve lojistiğe uzanan tüm süreçlerde akıllı teknolojileri benimseyerek bu kadim sağlık bilgeliğine yeni bir soluk kazandırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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