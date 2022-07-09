Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı
Xinhua - Güncel
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ZHANGJİAJİE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Wulingyuan manzaralı turistik noktasını ziyaret eden turistleri gösteren hava fotoğrafı, 8 Temmuz 2022.
ZHANGJİAJİE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Wulingyuan manzaralı turistik noktasını ziyaret eden turistleri gösteren hava fotoğrafı, 8 Temmuz 2022. Hunan eyaletinin popüler turizm noktası Zhangjiajie, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte turizmde toparlanmayı desteklemek için bir dizi önlem aldı. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua)
Xinhua / Güncel