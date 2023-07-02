Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 dönümlük zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda ağaç küle döndü, kulübe ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Zeytinlikte yangın çıktı, kulübe ve çok sayıda ağaç küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 dönümlük zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda ağaç küle döndü, kulübe ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Şakir Sokak'ta bulunan 30 dönümlük zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kulübeye de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Zeytin ağaçları küle döndü

Çıkan yangında 30 dönümlük arazide bulunan çok sayıda zeytin ağacı küle döndü. Yangının sıçradığı ve alev topuna dönen kulübe ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.