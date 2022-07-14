ZEYTİNLİK ALAN VE SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ZEYTİNLİK ALAN VE SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Bayındır ilçesinde, karayolu kenarında zeytinlik alanda çıkan yangında alevler seyir halinde olan saman yüklü TIR'a sıçradı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, karayolu kenarında zeytinlik alanda çıkan yangında alevler seyir halinde olan saman yüklü TIR'a sıçradı. Her iki yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayındır- Tire kara yolu üzerinde çıktı. Bayındır'ın Doğu Girişi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyyle kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme müdürlüğüne ait ekipleri sevk edildi.

ALEVLER YOLDAN GEÇEN SAMAN YÜKLÜ TIR'A SIÇRADI

Yangına koordineli bir şekilde müdahale edildiği sırada, iddiaya göre kıvılcımlar karayolundan geçen saman yüklü bir TIR'a sıçradı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı durdurarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak araç kısa sürede alev topuna döndü. Zeytinlik ve TIR yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Trafik akışı Yusuflu Köyü - Ilıca yolu tarafından sağlandı.

Ekiplerin müdahalesiyle her iki yangında söndürüldü. Zeytinlik alanda soğutma çalışmaları sürdürülürken, yanan TIR kullanılamaz h0ale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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