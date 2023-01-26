Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2) Güncel Haberler GÜBREDEN ÇIKAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİOrhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bahçe sahibi B.S.'nin zeytin ağaçlarının altına attığı hayvan gübresinin içinde bulduğu cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit edildi. GÜBREDEN ÇIKAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bahçe sahibi B.S.'nin zeytin ağaçlarının altına attığı hayvan gübresinin içinde bulduğu cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler sürüyor. Hasan BOZBEY/ORHANGAZ (Bursa), - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orhangazi Yeniköy Bursa Güncel Haberler

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