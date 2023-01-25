Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı Güncel Haberler BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu. BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde zeytin bahçesi sahibi B.S.'nin siparişi üzerine hayvan gübresi getirildi. S.B., ağaçların altına atmak için kepçe yardımıyla gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi. Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Orhangazi Güncel Haberler

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