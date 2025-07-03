Zeytineli Mahallesi Yangın Nedeniyle Tahliye Edildi

Zeytineli Mahallesi Yangın Nedeniyle Tahliye Edildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Zeytineli Mahallesi tedbiren tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürerken çevre yolunun bir kısmı da kapatıldı.

ZEYTİNELİ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangın, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇEVRE YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI

Öte yandan dumandan dolayı görüş mesafesi düştü, çevre yolunun bir bölümü kapatıldı. Urla'dan Çeşme'ye giden trafik akışı Zeytinler gişelerden itibaren, Çeşme'den Urla'ya giden trafik akışı ise Alaçatı gişelerden itibaren kapatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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