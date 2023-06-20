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Zeytinburnu Sahili'nde polis denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak üzere polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Sahili'nde denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak üzere polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu sahil şeridinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacı ile motosikletli polis timleri tarafından çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirildi. Motorlu polis timleri Zeytinburnu Sahil şeridi boyunca bazı kişileri durdurup kimlik sorup Genel Bilgi Taraması'na bakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Senat Destanoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Güncel Haberler

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